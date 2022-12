Steinheim will zehn Millionen Euro investieren

Steinheim

Zufrieden ist Kämmerer Heinz-Josef Senneka nicht mit dem Haushaltsentwurf der Stadt Steinheim für das kommende Jahr. Doch trotz der schwierigen Ausgangslage nach drei Jahren Pandemie, mitten in Krieg und Energiekrise, will Steinheim weiter in die Zukunft investieren, angefangene Großprojekte (Quartier am Kump) zu Ende oder zumindest weiter bringen und auch neue Akzente setzen. Entlastungsstraße, Klimaschutzmaßnahmen, Feuerwehr und Flüchtlingsunterkünfte sind hier die Stichworte.

Von Ralf Brakemeier