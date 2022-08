Steinheimer feiern 111 Jahre Rosenmontagszüge

2500 Karten hat die Steinheimer Karnevalsgesellschaft (StKG) für das Konzert der Kölschen Kultband Paveier am Samstagabend bereits verkauft. Die Verantwortlichen hoffen aber noch auf viele Kurzentschlossene. Tickets gibt es an der Abendkasse noch genügend.

Ein erster vorsichtiger Blick auf den Jubiläumswagen. In Gänze ist er beim Umzug am Sonntag zu sehen.

Freitagvormittag, 10 Uhr auf dem StKG-Gelände am Piepenbrink: Etwa ein Dutzend Vereinsmitglieder und Profis von einer Bielefelder Event-Agentur haben den Aufbau der Bühne gerade abgeschlossen. Auf der gegenüberliegenden Seite der Riesenfläche, auf der bis zu 5000 Gäste Platz finden können, stehen 14 Dixi-Toiletten Reihe in Reihe. Ein Hinweisschild auf die Pissoires fehlt. Es muss noch kurzfristig bei einer Druckerei in Auftrag gegeben werden. Am Abend soll auf dem Gelände bereits der Karnevalistische Gottesdienst zum Auftakt der Jubiläumsfeierlichkeiten stattfinden.