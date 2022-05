Steinheimer Karnevalisten feiern Jubiläum im August

Der Festumzug zum einmaligen Jubiläum „111 Jahre Rosenmontagszüge in Steinheim“ ist bereits in Vorbereitung. Schon jetzt können sich Gruppen für den Zug anmelden.

Überhaupt schreiten die Planungen für das große Jubiläumsfest der StKG am 13. und 14. August voran. In drei Monaten feiert die Steinheimer Karnevalsgesellschaft ein besonderes Jubiläumsfest, zu dem die Vorbereitungen schon weit vorangeschritten sind.

„Für das närrische Musikfestival am 13. August ist bereits eine deutlich vierstellige Anzahl an Eintrittskarten im Umlauf“, freut sich Stefan Wiedemeier, Sprecher des Planungsteams über die großartige Resonanz. Neben den heimischen Bands der Kapelle Kamele, Udo und der Tastenteufel feat. Felix P. sowie dem DJ-Duo Marcus & Markus lockt der Hauptact die Paveier aus Köln eine Vielzahl von Gästen an die Karnevalshalle am Piepenbrink. „Noch sind Karten verfügbar und können an den bekannten Vorverkaufsstellen: Buchhandlung Wedegärtner, Raiffeisenmarkt am Lipper Tor, Anna‘s Bar sowie in den Filialen der Vereinigten Volksbank und der Sparkasse Höxter im Kreisgebiet zu einem Vorverkaufspreis von 11 Euro erworben werden“, so die Information an alle interessierten Festivalbesucher.

Auch die Feier am 11. im 11. hat gezeigt: Musikalisch hat der Karneval in Steinheim einiges zu bieten. Foto: Ralf Brakemeier

Am 14. August startet der Sonntag mit einem musikalischen Frühschoppen und einem Familienfest in den Tag, bei dem insbesondere für die jüngsten Karnevalisten ein tolles Programm in Planung ist. Zur Mittagszeit rücken dann die Akteure in den Fokus, die über Jahre und Jahrzehnte das Thema des Jubiläums ausgezeichnet bereichert haben. Um 13.11 Uhr treffen sich die Kapellen aus der Region zu einem großen Gemeinschaftsspiel auf dem Festivalgelände. „Es liegen bereits jetzt einige Zusagen von Spielleuten vor“, so Elferrat Ralf Hünkemeier.

Wann startet der Umzug?

Ein weiteres Highlight des Sonntags ist der Festumzug anlässlich des einmaligen Jubiläums „111 Jahre Rosenmontagszüge in Steinheim“, der sich ab 14.22 Uhr auf die Strecke durch die Emmerstadt machen wird. „Seit dem 1. Mai können sich Fußgruppen und Wagenbauer für den Festumzug anmelden. Dafür sind die Formulare auf der Homepage www.stkg.de verfügbar“, führt Elferrat Swen Mäding die nächsten Planungsschritte fort. „Wir wünschen uns wunderschöne, historische Motivwagen und bunte Kostüme aus den Vorjahren, eben jene, die den Rosenmontagszug in Steinheim zu einem erstklassigen Erlebnis gemacht haben“. Die beiden Organisatoren des Festumzugs in Steinheim freuen sich auf viele Anmeldungen und sind dazu mit den Rosenmontagsgruppen der letzten Jahrzehnte in den Austausch getreten.

Die Kölner Karnevals-Kultband Paveier („Leev Marie“) ist der Stargast beim närrischen Jubiläumsfest. Foto: Paveier

Über den E-Mail-Kontakt Rosenmontag@stkg.de können gerne weitere Fragen an die Arbeitsgruppe des Elferrats gestellt werden. „Und nach dem Festumzug lassen wir den Sonntag am Festivalgelände mit fröhlicher Musik ausklingen“, gibt Stefan Wiedemeier einen Ausblick auf das Rahmenprogramm. „Alle Freundinnen und Freunde des Steinheimer Karnevals dürfen einem tollen Jubiläumsfest entgegenfiebern!“