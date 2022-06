Steinheimer Jan Franzke ist jüngster Stadtverbandsvorsitzender der CDU

Steinheim

Offen gegenüber anderen Kulturen sein, auch mit fremden Menschen gut ins Gespräch kommen, neugierig in die Welt schauen – ein paar Monate am Ende seiner Schulzeit haben Jan Franzke besonders geprägt. Im Rahmen des Schüleraustausches hat er in einer Familie in Bolivien gelebt, sein Austauschpartner Carlos war anschließend einige Monate in Steinheim. „Es war spannend zu sehen, wie das Leben der Menschen in Südamerika ist. Dort ist alles viel spontaner und chaotischer, funktioniert aber irgendwie trotzdem“, sagt Jan Franzke bei einem Spaghettieis und eines Espresso im Steinheimer Eiscafé „Sol“.

Von Ralf Brakemeier