Steinheimer Jubiläums-Pin erschienen

Steinheim

Bei strahlendem Hochsommerwetter feierten am Wochenende Tausende in Steinheim ein ganz besonderes Fest: Seit 111 Jahren gibt es nun schon Rosenmontagsumzüge in der Emmerstadt (das WESTFALEN-BLATT berichtete). Jeder der 888 Teilnehmer am Jubiläumsumzug am vergangenen Sonntag und die vielen fleißigen Helfer, die das dreitägige Fest in der Stadt und auf dem Festivalgelände rund um die Karnevalshalle möglich gemacht hatten, bekamen zu diesem Anlass einen ganz besonderen Anstecker überreicht.

Von Ralf Brakemeier