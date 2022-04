Steinheimer Kinder gestalten Bierdeckel

Bei Kindermalkursen im Weberforum Steinheim und in der Kunst-AG der Kolpingschule Brakel haben Kinder Bierdeckel künstlerisch bearbeitet. Die kleinen runden Kunstwerke werden beim Bierfest in Steinheim (13. bis 15. Mai) im Kunstatelier „Farbpunkt“ gegenüber vom Rathaus verkauft.

Der Erlös wird an Hilfsaktionen für die Ukraine fließen. Idee und Umsetzung dieses Projektes liegen in den Händen der bekannten Steinheimer Künstlerin Sabine Diedrich. Sie hat mit den Kindern die Bierdeckel gestaltet und wird die kleinen Kunstwerke auch in ihrem Kunstatelier verkaufen (am Samstag, 14. Mai, von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag, 15. Mai, von 13 bis 18 Uhr).