Steinheimer Messerstecher  vermindert schuldfähig

Die Jugendkammer des Landgerichts Paderborn hat am Mittwoch einen 21-Jährigen schuldig gesprochen, der einem 30 Jahre alten Mann in der Nähe des Steinheimer Schulhofes eine Messerklinge in die Brust gestoßen hat.

Messerstiche in den Oberkörper können tödlich enden. Dass es in jener Januar-Nacht in Steinheim nicht so war, ist nicht nur für das Opfer und seine Familie ein Glück, sondern auch für den Täter und seine Angehörigen.