Steinheimer Möbelhändler steht zu Partnern in der Ukraine

Steinheim

Vor ein paar Wochen konnte Ralf Müller seine Sorgen wenigstens für ein paar Stunden vergessen. Auf der Möbelbusinessmesse „M.O.W.“ in Bad Salzuflen stellte der Steinheimer Möbelhändler mit seinen Firmen „Trendteam“ und „Inter-Furn“ seine Kollektionen vor Fachpublikum vor. Von Steinheim aus gehen die Designs in Produktion und die Möbel schließlich an die großen Möbelhäuser und Versender in ganz Europa und den USA.

Von Ralf Brakemeier