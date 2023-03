Steinheimer Realschüler besuchen das Museumsforum Paderborn

Schere, Stein, Papier – fast jeder kennt das Spiel. Eine völlig neue Version haben 25 Schüler des Jahrgangs 6 der Realschule Steinheim im Heinz-Nixdorf-Museumsforum (HNF) in Paderborn kennengelernt.

Bei der Kooperation zwischen der Realschule Steinheim und dem HNF in Paderborn nahmen sie mit großer Begeisterung an einem Workshop zur Programmierung eines Minicomputers teil.

Die 25 Schüler haben sich entschlossen, in den Klassen 5 und 6 jede Woche in zwei zusätzlichen Unterrichtsstunden Themen aus dem Bereich MINT zu bearbeiten. Eines der vier Themenbereiche ist dabei die Informatik, insbesondere die Programmierung. Da kam das Angebot des HNF, Schülergruppen beim Kennenlernen von Programmiersprachen zu unterstützen, genau zur richtigen Zeit. Nach dem Workshop durfte jeder Schüler seinen Microbit, so heißt der Minicomputer, mit nach Hause nehmen.

Vor und nach dem Workshop konnten die Schüler die Computerausstellung des HNF bestaunen. Zunächst zeigten und erklärten Mitarbeiter des HNF interessante Objekte, die mit dem Thema des Workshops, der Programmierung, zu tun hatten. Später erkundeten die Schüler selbstständig die sehr umfangreiche Ausstellung zu Geschichte des Computers. Dabei testeten sie 3D-Brillen, Flugsimulatoren oder Computerspiele und unterhielten sich mit menschenähnlichen Robotern.

Am Ende waren sich die Schüler, die Betreuer Detlef Breuer und Frank Klose sowie die Leiterinnen des Workshops einig, dass es ein gelungener Vormittag war, der unbedingt dauerhaft in das MINT-Profil der Realschule aufgenommen werden sollte. Vielleicht liegt ja beim kommenden Mensch-Ärger-dich-nicht-Spiel ein elektronischer Würfel neben dem Spielbrett. Ob der dann auch fair programmiert wurde, das wissen nur die Schüler.