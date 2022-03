Steinheimer Realschüler bilden Peace-Zeichen

Große Betroffenheit herrscht unter den Schülern der Realschule Steinheim über den Krieg in der Ukraine. Vor dem tragischen Geschehen dort kann auch die Realschule nicht die Augen verschließen und hat sich daher an der regionalen Aktion „Ukraine Hilfe – Kreis Höxter“ beteiligt.

Es wurden zwei Anhängerladungen Sachspenden gesammelt und an die Steinheimer Firma Mahlmann übergeben, die dafür sorgt, dass alles bei den aus der Ukraine geflüchteten Menschen ankommt.

Spielzeug gesammelt

SV-Lehrer Michael Kramer zeigte sich begeistert vom Engagement der Schüler: „Besonders toll fanden wir, dass so viele Schüler sowohl beim Sortieren und Umverpacken, als auch beim Beladen der Anhänger bereitwillig geholfen haben. Es wurden unterschiedlichste Spenden bereitgestellt, sogar Spielzeuge für die Kinder waren dabei. Viele Pakete wurden sogar auf ukrainisch beschriftet, sodass es die Menscheneinfacher haben, diese zuzuordnen.“ Doch es blieb nicht bei den Spenden.

Hunderte Schüler für den Frieden

Die Schüler wollten zudem optisch ein unübersehbares Zeichen für den Frieden setzen: Am Freitag stellten sich mehrere Hundert mit ihren Lehrern auf dem Fußballplatz in Form des Peace-Zeichens auf und hielten diesen Moment mit Hilfe einer Foto-Drohne fest. Schülersprecher Marlon Schmidtmeier sorgte mit bewegenden Worten für einen Moment des Innehaltens. Er und sein Teamkollege Mikolaj Bialczak hatten die Aktion initiiert: „Mit dem Foto möchten wir als Schule unserem Wunsch nach weltweitem Frieden Ausdruck verleihen und unsere Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zeigen.“