Steinheimer Rekordprinz tritt ab

„Wir sind Prinz“ jubelte die Steinheimer Traditionsfirma „Struck-Leuchten“ im Januar 2020. Marc Obermann, der Geschäftsführer Struck-Service, hatte gerade das höchste Amt „erobert“, das Steinheim zu bieten hat. Um 0.11 Uhr am Sonntag, 12. Januar, wurde er zum Karnevalsprinzen der Emmerstadt ausgerufen. Damals ahnte noch keiner, dass er dieses Amt – einmalig in der Geschichte der Steinheimer Karnevalsgesellschaft (StKG) – ganze drei Jahre lang ausüben sollte.

Mit der Kürung am Samstag endet die längste Regierungszeit in der Geschichte der StKG

Doch nach deutlich mehr als 150 Wochen Regierungszeit ist nun am Samstag, 15. Januar, (endlich) Schluss. Nachdem die meisten Live-Veranstaltungen während der Corona-Pandemie ausfallen mussten, steht nun mit der Prinzenkürung ein Wechsel an der Spitze der Steinheimer Närrinnen und Narren an. Los geht es mit dem bunten Programm in der Stadthalle Steinheim um 19.33 Uhr. Die Besucher können sich sicher sein, dass die kreativen Köpfe der StKG nach drei Jahren Planung einige ganz besondere Überraschungen geplant haben.