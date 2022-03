Steinheimer Schüler entdecken Frankreich vom Klassenzimmer aus

Gruppenfoto der Teilnehmenden am Programm „France-Mobil“ in Steinheim.

Manon Cordani reist durch Nordrhein-Westfalen und ist eine von zwölf französischen Lektorinnen, die sich dafür einsetzen, ein attraktives, aktuelles und authentisches Frankreichbild zu vermitteln, die Vorteile des Französischlernens aufzuzeigen und Lust auf eine internationale Mobilitätserfahrung zu machen. Das Animationsprogramm bestand unter anderem aus Würfelspielen und Liederbingo.

MEHR ZUM THEMA Gymnasium Steinheim ist Schule des Lebens und der Zukunft – Tag der offenen Tür Führungen nur mit Termin

Anschließend nahmen die Schülerinnen und Schüler an einem landeskundlichen Quiz teil. Die Teams „Baguette“, „Crêpe“ und „Croissant“ stellten sich dem Wettbewerb. Am Schluss konnten die Schüler in einer Fragerunde Fragen an die Lektorin stellen. Dabei wurde erörtert, welche Möglichkeiten für Auslandserfahrungen es gibt, und die Austauschprogramme Voltaire und Brigitte-Sauzay vorgestellt.