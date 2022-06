Steinheimer Schüler ersingen Gold in Bochum

Die Singen-Mit-Sinn-Klasse (kurz: SMS-Klasse) des 6. Jahrgangs des Städtischen Gymnasiums Steinheim gewinnt Gold beim Landeswettbewerb „Jugend singt“ in Bochum. Die jungen Sänger und Sängerinnen wurden von Musiklehrer Dirk Brödling vorbereitet.

Der Chor der SMS-Klasse 6 des SGS vor dem Musikforum Bochum, das in und neben einer ehemaligen Kirche errichtet wurde.

Der Wettbewerb fand im Musikforum Bochum statt. In und neben einer ehemaligen Kirche wurden Konzerträume errichtet, die heute von den Bochumer Sinfonikern genutzt werden. Corona habe in den vergangenen zwei Jahren die Probenarbeit nahezu unmöglich gemacht. Umso erstaunlicher sei der rasche Fortschritt und dieser großartige Erfolg, so Brödling.

Die Steinheimer konnten die Jury unter anderem mit den Liedern „Chim, chim, cheree“ aus dem Film Mary Poppins, und „Yellow submarine“ von den Beatles überzeugen. Seit zehn Jahren gibt es die SMS-Klassen in Steinheim.