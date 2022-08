Steinheimer sollen Wasser sparen

Aufgrund der sommerlichen Temperaturen und der anhaltenden Trockenheit ist der Trinkwasserbedarf in Steinheim stark gestiegen und liegt deutlich über dem Durchschnittsverbrauch.

„Auch wenn wir in den letzten Jahren überwiegend Dürresommer erlebten, war es uns in der Vergangenheit möglich, die steigenden Wasserverbräuche zu kompensieren. Doch nun sind wir gezwungen, auch für die Stadt Steinheim mit den Ortschaften Ottenhausen, Vinsebeck, Bergheim, Sandebeck, Grevenhagen und Hagedorn die Trinkwasserampel auf gelb zu setzen. Eine Umschaltung der Ampel auf rot können wir nur vermeiden, wenn alle Bürger, aber auch Industriebetriebe, das Trinkwasser mit Bedacht und Vorsicht verbrauchen“, so die Stadtwerke Steinheim.

Die Stadtwerke appellieren: „Bitten verbrauchen Sie ihr Trinkwasser ressourcenschonend. Bewässern Sie ihren Garten nur noch 1-2-mal die Woche. Füllen Sie keine Pools und reinigen bitte nicht jetzt im Hochsommer ihre Hof- und Gebäudezufahrten. Denn der Weg, zur Umschaltung der Ampel von gelb auf rot ist deutlich kürzer und schneller erreicht, als der Weg von grün auf gelb.“