Steinheimer SPD widmet Wahlplakate um

Wahlplakate gehen auch anders: Die SPD in Steinheim möchte einen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten und hat einen Teil ihrer Wahlplakate umgewidmet. Es wurde ein Kontingent mit „Achtung Spielende Kinder!“-Schildern bedruckt.

Das Motiv, das Autofahrer auf eine umsichtige Fahrweise aufmerksam machen soll, wurde exklusiv von einem Mediengestalter für die Aktion entworfen. „Eigentlich braucht man dann nur noch eine Holzlatte und zwei Schrauben, um die Schilder aufzustellen“, so der Steinheimer SPD-Ratsherr Christian Kappler.

Die Schilder können in jedem Vorgarten oder an gefährlichen Stellen auf spielende Kinder aufmerksam machen und so die Straßen sicherer machen. Stadtverbandsvorsitzender Markus Kleine weiter augenzwinkernd: „Natürlich haben wir auch ein kleines SPD-Logo aufdrucken lassen. Wer möchte, kann das natürlich mit schwarzem, grünen oder gelbem Klebeband überkleben – aber die Hauptfarbe bleibt natürlich rot.“

Wer möchte Plakate haben?

Interessenten können sich bei Markus Kleine unter E-Mail m.kleine@sthm.de, bei Christian Kappler unter E-Mail c.kappler@sthm.de oder Telefon 0175/5437561, oder bei Bernd Bilstein unter b.bilstein@sthm.de oder Telefon 0171/4378143 melden. Auch die weiteren SPD-Mitglieder aus den Ortsvereinen stehen als Ansprechpartner bereit.