Steinheimer Stadtschützenfest in Ottenhausen

Steinheim-Ottenhausen

Jubel in Ottenhausen! Julian Gensicki konnte als bester Schütze die Königswürde in Ottenhausen beim Königsschießen an Fronleichnam erringen. Zusammen mit seiner Ehefrau Kerstin und den Hofdamen Franziska Wiechen, Annika Wiechen, Nicole Ridder und Lea Bönnighausen werden sie im Jubiläumsjahr die Ottenhauser Schützen regieren und dem Schützenfest an diesem Wochenende die Krone aufsetzen.

Von Heinz Wilfert