Steinheimer stark bei Deutschen Schulmeisterschaften im Mountainbike

Über einen guten elften Platz freute sich das Team der Realschule Steinheim nach der Rückkehr aus Berlin. Für die Deutsche Schulmeisterschaft im Mountainbike hatte sich das MTB-Team der städtischen Realschule qualifiziert und konnte sich dort gegen starke Konkurrenz von 42 Schulen aus acht Bundesländern (etwa 400 Schülerinnen und Schüler waren am Start) gut behaupten.

Realschule erlebt sportliche Tage in Berlin

Die Meisterschaft gliederte sich in zwei Teile: Am ersten Tag wurde der sogenannte Geschicklichkeitsteil im Berliner Velodrom ausgetragen. Der zweite Teil, ein Cross-Country-Rennen, fand auf den Arkenbergen nördlich von Berlin statt. Das Team der Realschule Steinheim, bestehend aus Konstantin Clamors (8d), Noah Fischer (8d), Benno Brune (7c) und Jonathan Lammert (7c), trat dabei gegen 16 Schulteams aus unterschiedlichen Bundesländern an.

Am ersten Tag galt es, im Berliner Velodrom die Geschicklichkeit auf einem Hindernisparcours unter Beweis zu stellen. Die beeindruckende Kulisse motivierte die Steinheimer zu Höchstleistungen. Tags darauf ging die Fahrt Richtung Norden zu den Arkenbergen. Dort konnte das Realschulteam dann bei einem schweißtreibenden Cross-Country-Rennen auf einer Rundstrecke seine Ausdauer demonstrieren.