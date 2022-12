Supermarkt in Steinheim verzichtet auf Böller-Verkauf

Axel Remmert-Bobe spendet 1500 Euro an den Verein „Gemeinsam gegen Blutkrebs“

Steinheim

„Wir verzichten im Markt in diesem Jahr 2022 zugunsten von Natur, Umwelt und Tierwelt auf den Umsatz und verkaufen zu Silvester keine Feuerwerksartikel.“ Kaufmann Axel Remmert-Bobe, Inhaber des Rewe Marktes Am Piepenbrink in Steinheim, sieht sich bei dieser Entscheidung voll von seinem Team unterstützt.

Von Heinz Wilfert