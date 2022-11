Steinheimer Tisch erhält mehr als 400 Tüten für Bedürftige

Noch nie waren so viele Menschen auf die Unterstützung des Steinheimer Tisches angewiesen. „Wir versorgen inzwischen gut 200 Haushalte aus Steinheim, Nieheim und Marienmünster. Und wie man hört, sollen ja noch mehr Hilfsbedürftige kommen. Unsere Kapazitätsgrenze ist fast erreicht.“

Noch nie war die Not so groß - Aktion der Rewe-Märkte hilft

Freuen sich über mehr als 400 gespendete Tüten für Bedürftige in Marienmünster, Nieheim und Steinheim (von links): Björn Wakup (Rewe Nieheim), Claudia Prior, Maria-Luise Lücking und Gabriele Valentin vom Steinheimer Tisch sowie Jörg Kanne (Rewe Steinheim).

Gabriele Valentin ist seit vielen Jahren Team-Sprecherin des Steinheimer Tisches. Die Hilfsorganisation der evangelischen Christus Kirchengemeinde Emmer Nethe unterstützt seit gut 18 Jahren Menschen in der Region mit dem Nötigsten, vor allem Nahrungsmitteln. Gut ein Drittel dieser Menschen sind inzwischen Flüchtlinge aus der Ukraine – und deren Zahl steigt weiter an. Um so mehr war nun das Ergebnis der Rewe-Spendenaktion „Gemeinsam Teller füllen“ ein Grund zur Freude für Valentin und ihre Mitstreiterinnen.