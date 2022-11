Steinheimer Tisch sieht Grenze der Belastbarkeit erreicht

„Maximal 220 Haushalte können wir mit unseren Mitteln unterstützen, dann ist Schluss“, sagt Alfred Wegener, seit Jahren tatkräftiges Mitglied des Steinheimer Tisches. Team-Sprecherin Gabriele Valentin bringt es auf den Punkt: „Wir sind an der Grenze angekommen“. Dennoch nehmen die Krisenregionen in der Welt immer mehr zu. Ob Syrien, Iran oder Afghanistan, überall fliehen die Menschen vor ihren Terror-Regierungen. Ganz viele sehen Europa und eben auch Deutschland als das „gelobte Land“. Und auch wenn viele Menschen hierzulande glauben, hohe Preise, Inflation, Energieknappheit machten ihnen das Leben schwer – für die Flüchtlinge vor Folter und Tod, bleibt Deutschland ein Paradies. Der Zuzug von arbeitsfähigen und arbeitswilligen Menschen in eine alternde Gesellschaft ist zum Erhalt des Sozialsystems wichtig, eine konsequente und durchgeplante Einwanderungspolitik aber in weiter Ferne.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch