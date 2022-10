Struck-Leuchten aus Steinheim ist Gemeinwohl-zertifiziert

Steinheim

„In verschiedenen Workshops haben wir mit den Kollegen erarbeitet, was das Unternehmen schon jetzt auszeichnet und wo wir noch besser werden können“, sagt Cornelia Struck. „Wichtig ist bei so etwas immer, die Mitarbeiter mitzunehmen“, ergänzt Markus Struck, Chef von Struck-Lichtwerbung. Der Steinheimer Familienbetrieb mit 85 Mitarbeitern am Stammsitz hat nun seine Gemeinwohl-Bilanz zertifizieren lassen.

Von Ralf Brakemeier