Suchtprävention am Gymnasium Steinheim

Der Weimarer Kulturexpress zeigte nun in der Aula des Schulzentrums Steinheim das Theaterstück „Drogen – Von Gras zu Crystal“. Initiiert hatte diese Veranstaltung Eckhard Müller, Berater für Suchtprävention am SGS, um die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis 9 gegen Drogenmissbrauch zu sensibilisieren.

In dem Stück spielten die Schauspielerin Jennifer Quast und der Schauspieler Vincent Brummer die Geschichte von Frieda, die aus Neugier und Angst vor Problemen immer mehr in eine Drogensucht gerät, was auch ihr Freund Arne nicht verhindern kann, und die schließlich am übermäßigen Drogenkonsum stirbt. Eine erfundene Geschichte, die so aber immer wieder passieren könne. Danach boten sie den Schülerinnen und Schülern im Publikum die Gelegenheit, über die Wirkung des Stücks auf sie zu sprechen.

Im Rahmen der Drogenprävention wurde in der Vergangenheit schon Ex-Bundesligaprofi und Ex-Fußballnationalspieler Uli Borowka engagiert, der 2019 in der Aula vor der Schülerschaft über die Überwindung seiner Alkoholsucht gesprochen hat. Der Weimarer Kulturexpress war bereits zum zweiten Mal am SGS zu Gast. Ebenfalls 2019 spielten zwei Schauspielerinnen des freien Tourneetheaters das Stück „Mobbing – wenn Ausgrenzung einsam macht“ und sprachen danach mit Schülerinnen und Schülern über ihre Erlebnisse bei der Aufführung. Mehr Fotos von der Aufführung 2022 unter www.gymnasium-steinheim.de.