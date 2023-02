Tafel Steinheim erhält 850 Euro

„Wir wissen, wie viel Gutes der Steinheimer Tisch für bedürftige Menschen macht und haben den Erlös des Flohmarktes dafür gespendet.“ Wiebke Schröder und Heike Brockmann vom Reisebüro Schröder übergaben 850 Euro an die Einrichtung.

Der Erlös eines Flohmarktes in Höhe von 850 Euro wurden vom Reisebüro Schröder an den Steinheimer Tisch übergeben (von links) Wiebke Schröder, Gaby Valentin, Valentina Kumarov, Heike Brockmann und Claudia Prior.

Es war bereits der vierte Spendenflohmarkt, der vom Reisebüro Schröder ausgerichtet wurde. Der erste fand in Steinheim statt, der zweite im Büro Bad Driburg und der dritte in Brakel. Dann kam leider Corona und so konnte diese Aktion bis zu diesem Winter nicht mehr durchgeführt werden.