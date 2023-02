Thomas Schrodt bleibt Schützenoberst in Bergheim

Im Anschluss an die Schützenmesse in der St.-Liborius- Kirche zu Bergheim eröffnete Oberst Thomas Schrodt die Versammlung und begrüßte alle Schützenschwestern und -brüder im Dorfgemeinschaftshaus. Nach dem Verlesen der Tagesordnung erhoben sich die Anwesenden von ihren Plätzen und gedachten denen im Jahr 2022 verstorbenen Schützenbrüdern. Im Anschluss blickte der Oberst in seinem Jahresbericht auf das vergangene Schützenjahr zurück und konnte von vielen Höhepunkten berichten.

Nach dem Jahresbericht erfolgten die Ehrungen für die langjährige Mitgliedschaft in der Schützenbruderschaft. Für das Jahr 2022 konnten 37 Mitglieder für insgesamt 1435 Jahre Mitgliedschaft geehrt werden und erhielten als Dank und Anerkennung seitens des Vereins vom Vorstand eine Ehrennadel und eine Urkunde. Auf stolze 70 Jahre treue Mitgliedschaft kann Ehrenhauptmann Norbert Kleine zurückschauen. Nachstehend sind die einzelnen Ehrungen im Überblick.

Geehrt wurden für 65 Jahre Mitgliedschaft Johannes Janke, Wilhelm Lücking und Josef Potthast; für 60 Jahre Günter Husemann, Walter Husemann, Gerhard Neudeck und Johannes Rohde, für 50 Jahre Manfred Albers, Walter Düker, Norbert Ewald und Werner Spellerberg; für 40 Jahre Josef Göllner, Wolfgang Gröbel, Ralf Kleine, Reinhold Körner, Georg Lauer, Ulrich Meyer und Andreas Müller und für 25 Jahre Daniel Böwingloh, Andreas Bruns, Matthias Bruns, Jan-Frederik Buhler, Philipp Buhler, Mike Drewelow, Christian Engelmann, Christian Husemann, Thomas Husemann, Frank Junker, Werner Lücking, Tobias Lühmsmeier, Christoph Postert, Wolfgang Rasche, Marco Steinhagen, Christoph Westerwelle, Björn Wakup und Tobias Wakup.

Für hervorragende Schießleistungen sind zahlreiche Mitglieder geehrt worden (von links): Oberst Thomas Schrodt, Franziska Hempel, Jonas Lühmsmeier, Eva Markus, Christin Gröbing, Theo Mielke, Michaela Engelmann, Cedrik Bödeker, Bernd Lütkehaus, Marcel Husemann, Valentin Janson, Alexander Ewald, Lennard Mönikes, Marcel Bruns, Thorsten Günnewicht, Ruben Mönikes, Mischa Wösterfeld, stellvertretender Major Benedikt Janson und Tobias Lühmsmeier. Auf dem Foto fehlt Marco Schulenkorf. Foto: privat

Anschließend verlas Schriftführer Thorsten Günnewicht das Protokoll zur Generalversammlung 2022 und Schießleiter Tobias Lühmsmeier berichtete über den Schießsport und insbesondere über die Jugendarbeit in der Bruderschaft.

Gute Leistungen bei den Wettbewerben

Auch im Jahr 2022 konnten bei den einzelnen Wettbewerben (auch beim Emmerpokalschießen und dem Bezirkspokalschießen) wieder hervorragende Leistungen erzielt werden. Beim Nadelschießen waren 2022 Michaela Engelmann (Bronze), Cedrik Bödeker (Silber), Jonas Lühmsmeier (Silber), Christin Gröbing (Gold), Eva Markus (Gold) und Tobias Lühmsmeier (Gold) erfolgreich.

Für das Kordelschießen im Jahr 2022 konnten Christin Gröbing, Michaela Engelmann, Franziska Hempel, Eva Markus, Cedrik Bödeker, Marcel Bruns, Alexander Ewald, Thorsten Günnewicht, Marcel Husemann, Valentin Janson, Jonas Lühmsmeier, Tobias Lühmsmeier, Bernd Lütkehaus, Theo Mielke, Lennard Mönikes, Ruben Mönikes, Marco Schulenkorf und Mischa Wösterfeld ihre Auszeichnungen in Empfang nehmen.

Danach erläuterte Kassierer René Unruhe den Kassenbericht für das Schützenjahr und die Schützenfestabrechnung 2022. Die Kassenprüferinnen Daniela Bresslein und Susanne Janke-Böddeker bescheinigten dem geschäftsführenden Vorstand eine ordentliche und übersichtliche Kassenführung. Dem Vorstand wurde, auf Vorschlag von Daniela Bresslein, einstimmig Entlastung erteilt. Für die ausscheidende Kassenprüferin Daniela Bresslein wurde aus der Versammlung einstimmig Monika Müller für die kommenden zwei Jahre gewählt.

Das Foto zeigt (von links) den scheidenden stellvertretenden Major Benedikt Janson und den neuen geschäftsführenden Vorstand der St. Sebastianus Schützenbruderschaft v. 1609 e.V. Bergheim, René Unruhe (Major), Thorsten Günnewicht (Oberstleutnant), Thomas Schrodt (Oberst), Jan Gröbel (stellvertretender Major). Foto: privat

Als ein wichtiger Tagesordnungspunkt stand auch die Anpassung des Mitgliedsbeitrages sowie die Reduzierung der Beitragsarten auf dem Programm. Es wurde beschlossen, die Beitragsarten auf zwei zu reduzieren und den Mitgliedsbeitrag ab diesem Jahr zu erhöhen. Der Mitgliedsbeitrag kann bei der jährlichen Generalversammlung jederzeit wieder angepasst werden.

Geschäftsführender Vorstand wurde gewählt

Des Weiteren standen die Wahlen des geschäftsführenden Vorstandes und des Hallenwartes sowie seines Stellvertreters an. Thomas Schrodt (Oberst und 1. Vorsitzender), Thorsten Günnewicht (Oberstleutnant und Schriftführer) und René Unruhe (Major und Kassierer) wurden in ihren Ämtern bestätigt und bleiben für weitere zwei Jahre im Amt. Benedikt Janson hat sich nach vier Jahren als stellvertretender Major und stellvertretender Schriftführer im geschäftsführenden Vorstand nicht mehr zur Wahl gestellt, wird den Gesamtvorstand aber weiterhin unterstützen. Für seine vorbildliche Vorstandsarbeit sowie Engagement und als kleine Anerkennung wurde Benedikt Janson ein Präsent überreicht. Der bisherige Leutnant der 2. Kompanie, Jan Gröbel, erklärte seine Bereitschaft zukünftig im geschäftsführenden Vorstand zu unterstützen und wurde einstimmig in das Amt des stellvertretenden Majors und stellvertretenden Schriftführers gewählt.

Als ersten Hallenwart hat die Versammlung Thomas Schrodt und als seinen Stellvertreter Jan Gröbel für die kommenden zwei Jahre wiedergewählt.

Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ wurden unter anderem auch die weiteren Termine für 2023 bekannt gegeben. Ein wichtiger Termin ist das Schützenfest in Bergheim, das am Wochenende vom 19. bis 21. August „nach alter Sitte und Tradition“ geplant ist.

Zum Abschluss bedankte sich Oberst Thomas Schrodt bei einigen Mitgliedern für ihre Unterstützung in denbergangenen Jahren. Ein besonderer Dank galt zum Beispiel Ludolf Westerwelle für seine jahrelange Beratung in Steuerangelegenheiten, Jens Plückebaum und Team bei Themen rund um die Heizungsanlage im Dorfgemeinschaftshaus, Wolfgang Gröbel für die Pflege der Grünanlage um das Dorfgemeinschaftshaus, den Schützenbrüdern, die die Schützenbruderschaft bei Beerdigungen an der Fahne vertreten und den verstorbenen Mitgliedern somit die letzte Ehre erweisen.