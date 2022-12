Trickdieb bestiehlt hilfsbereiten Senior in Steinheim

Die Tat ereignete sich am Montag, 12. Dezember, gegen 11.35 Uhr auf dem Parkplatz eines Steinheimer Discounters am Lipper Tor.

Zu diesem Zeitpunkt stand der Senior neben seinem Auto, als er durch einen unbekannten Mann angesprochen wurde, welcher ihm eine Zeitschrift für einen guten Zweck zum Kauf anbot.

Nachdem das Geld hierfür entrichtet wurde, legte der Täter eine weitere Zeitung auf die Geldbörse des Geschädigten, welcher diese immer noch in der Hand hielt. Anschließend entfernte sich der vermeintliche Zeitungsverkäufer von der Örtlichkeit. Der Geschädigte bemerkte bei seinem späteren Einkauf den Verlust des Geldes.

Das zuständige Kriminalkommissariat der Polizei Höxter fragt nun: Wer konnte den Vorfall beobachten oder kann Angaben zu dem Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen.

Die Kreispolizeibehörde Höxter warnt in diesem Zusammenhang vor Trickdiebstählen jeglicher Art: „Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie nötig, und tragen Sie dieses Geld möglichst nah am Körper. Wenden Sie sich an die Polizei, wenn Sie befürchten, Opfer einer Straftat zu werden unter der Notrufnummer 110.“