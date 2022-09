Unfallflucht auf Steinheimer Supermarkt-Parkplatz

Bei Ermittlungen zu einer Unfallflucht in Steinheim sucht die Polizei Zeugen. Die Tat ereignete sich bereits am Dienstag, 20. September, zwischen 8.55 und 9.05 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes „Am Piepenbrink.“

Die Polizei Höxter sucht Zeugen einer Unfallflucht in Steinheim.

Als eine unbekannte Frau mit ihrem grauen oder weißen SUV rückwärts in eine Parklücke fuhr, stieß sie gegen einen hinter ihr parkenden grauen Mazda 2 und beschädigte diesen an der Frontschürze. Es gibt Hinweise darauf, dass sich die Verursacherin den Schaden angesehen hat, bevor sie zum Einkaufen in den Supermarkt gegangen ist. Anschließend entfernte sich die Frau, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Der Schaden bewegt sich im vierstelligen Euro-Bereich. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter unter Telefon 05271/9620 entgegen.