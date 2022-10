Verbraucherschutz hilft vor Ort in Steinheim

In allen zehn Städten des Kreises, so der Plan, soll es in Zukunft eine solche Anlaufstelle für erste Informationen geben. In Steinheim findet sich der Stand mit vielen Info-Broschüren und Kontaktdaten für Ansprechpartner im Rathaus, Eingang Emmerstraße 8 (ehemals Stadtmarketing). Im Kreis Höxter will die Verbraucherzentrale verstärkt mobil und digital unterwegs sein. Dabei handele es sich um ein bundesweit einzigartiges Projekt, so Ute Delimat. Dabei werden Mitarbeiter der Verbraucherzentrale vermehrt bei Veranstaltungen vor Ort sein. Geplant sind ab dem kommenden Jahr auch feste Sprechzeiten, zum Beispiel wöchentlich an einem festgelegten Tag vor Ort.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar