Verletzte an Heiligabend: Steinheimer Wehr  löscht Brand in Wohnhaus 

Während der Ehemann (73) gerade einen Spaziergang unternahm, kämpfte eine 70-jährige Seniorin in ihrem Wohnhaus plötzlich mit dem Feuer. An Heiligabend sind die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Steinheim zu einem Brand in einem Einfamilienhaus ausgerückt.

An Heiligabend musste die Freiwillige Feuerwehr Steinheim zu einer Brandbekämpfung und Personenrettung in der Kernstadt (Im Mittleren Hollental)) ausrücken. Eine 70-Jährige Frau verletzt sich und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Höxter gebracht.

Die ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr verbrachten besinnliche Momente im Kreise ihrer Familien und Angehörigen. Dann kam am späten Nachmittag der Alarm über die Leitstelle in Brakel. „Ich wollte gerade ein Stück leckeren Kuchen genießen. Das ging dann natürlich nicht mehr. Ich machte mich sofort auf zur Wache“, so ein junger Brandschützer aus der Emmerstadt. Dass der Heiligabend anders verlaufen sollte als geplant – das kennt der 19-Jährige schon von anderen Einsätzen. „Gemeinsam helfen wir Menschen in Not und im Ehrenamt“ – das sei eben seine Passion und die der anderen. Die Polizei war ebenfalls mit mehreren Beamten vor Ort. Von ihr war zu erfahren: „Hier gab es eine Rauschentwicklung in einem Wohnhaus, direkt im Wohnbereich. Die Brandursache muss aber noch geklärt werden, die Kollegen der Kriminalpolizei sind informiert.“ Eine Person sei verletzt und zunächst vom Notarzt versorgt worden.