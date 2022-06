Vinsebecker Schützen feiern vor Traumkulisse

Eine Traumkulisse hat gezeigt: Das Schützenfest in Vinsebeck gehört nicht nur zu den bekanntesten, sondern auch zu den schönsten der Region. „Wir wollen an Pfingsten ein tolles Schützenfest feiern,“ hatte das Königspaar Markus und Ingrid Rüther versprochen - und Wort gehalten. Unterstützt wurden sie dabei vom Hofstaat mit Fähnrich Markus Tracht, den Königsoffizieren Christoph Rüther, Michael Schäfers, Ingo Preuß und Dominik Pott sowie den Hofdamen Andrea Tracht, Bettina Rüther, Nicole Schäfers, Katharina Preuß und Kathrin Pott.

Sie feierten und wurden beim Schützenfest in Vinsebeck gefeiert: das Königspaar mit ihrem Hofstaat (von links) Michael und Nicole Schäfers, Ingo und Katharina Preuß, Christoph und Bettina Rüther, das Königspaar Markus und Ingrid Rüther, Markus und Andrea Tracht, Dominik und Kathrin Pott.

Höhepunkt des Festes war am Pfingstmontag der Festzug, wo den Majestäten im Triumpfzug in der Kutsche und ihrem Gefolge überall großer Jubel entgegenschlug. Viele Zaungäste verfolgten am Montag vor dem Einzug ins Festzelt die Parade der Schützen, darunter auch Abordnungen von Schützen aus Ottenhausen und des Steinheimer Bürgerschützenvereins mit dem frisch proklamierten König Thomas Göke.