Von Steinheim nach Äthiopien

Steinheim

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, die Koffer gepackt. Wenn an diesem Samstag das Flugzeug in Frankfurt Richtung Addis Abeba abhebt, sind auch sieben Mitglieder der Steinheimer Äthiopienhilfe für ihre jährliche „Dienstreise“ an Bord. Seit mehr als zehn Jahren organisieren sie Hilfe für das afrikanische Land. Bis zum 29. Oktober überzeugen sie sich vor Ort, wie der Stand ihrer Projekte ist und wie positiv sich die von der Äthiopienhilfe aufgebauten Strukturen entwickelt haben.

Heinz Wilfert