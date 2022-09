Vor fast 200 Jahren: Steinheim baut ein neues Rathaus

Das Steinheimer Rathaus wird neu gebaut. In zwei Schulstuben können hier künftig fast 280 Schüler unterrichtet werden. So hätten die Schlagzeilen vor fast 200 Jahren lauten können. Denn entgegen der ausdrücklichen Empfehlung von „Bau-Inspector“ Eberhard, entscheiden sich die Steinheimer später doch für einen Neubau ihres Rathauses. 1835 wird das alte Fachwerk-Rathaus von 1729 abgerissen, die brauchbaren Materialien für den Neubau verwendet.

Darauf wird der Grundstein für das künftige „Rath- und Mädchenschulhaus“ gelegt und das Gebäude, wie es in den alten Aufzeichnungen heißt, „bei einer sehr günstigen Witterung in demselben Jahr unter Dach und Fach gebracht“. „Inspector“ Eberhard hatte sich wenige Jahre zuvor noch eindeutig für die günstigere Variante entschieden. Er habe das Rathaus bei einem Besuch „in einem sehr guten baulichen Zustand gefunden“. Das alte Rathaus sei „mit mäßigen Kosten auszubessern“, befand Eberhard in einem Brief, den der königliche Landrat 1826 an den damaligen Steinheimer Bürgermeister Vahle geschickt hatte.