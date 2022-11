Vorschulparcours in der Stadthalle Steinheim

Steinheim

Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule ist für die meisten ABC-Schützen ein Riesenschritt. Damit Eltern und Kinder schon einmal ein paar Anhaltspunkte haben, was sie im kommenden Jahr erwartet, was die künftigen Erstklässern schon gut können und woran für einen souveränen Schulstart noch ein wenig gefeilt werden muss, veranstalten verschiedene Bildungsträger in Steinheim einen so genannten Vorschulparcours.

Von Ralf Brakemeier