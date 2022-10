Willi Spier spendet 3200 Euro an Steinheimer Tisch und Tischlein deck´ dich“ aus Brakel

Steinheim

Als der Steinheimer Unternehmer Willi Spier im August seinen 85. Geburtstag feierte, verband er die Einladungen mit der Bitte, ihm keine Geschenke zu machen, sondern für den Steinheimer Tisch und das „Tischlein deck´ dich“ in Brakel zu spenden. Das Sparschwein wurde gut gefüttert. Vor kurzem konnten 3200 Euro an die beiden Einrichtungen übergeben werden, die in beiden Städten regelmäßig Bedürftige mit Lebensmitteln versorgen.

Von Heinz Wilfert