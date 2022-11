„ Wohlfühlkunst“ im Steinheimer Nachbarschaftszentrum

Durch Kunst mit wachen Augen sehen: Im Nachbarschaftszentrum des Helene-Schweitzer-Zentrums in Steinheim zeigen die lokalen Künstlerinnen Maria Krautheim, Brunhilde Sommer und Ursula Puchert zur Zeit die Ausstellung „ Wohlfühlkunst in Bildern“.

„Bilder laden uns dazu ein, Dinge mit anderen Augen zu betrachten, in neue Welten einzutauchen oder sich einfach nur an Schönem zu erfreuen“, zitierte Maya Mangiacapra vom Begleitenden Dienst des Helene-Schweitzer-Hauses den Leitsatz von Einrichtungsleiterin Beatrice Schefe in ihrer Begrüßung. Dann eröffnete sie gemeinsam mit den Künstlerinnen Maria Krautheim, Ursula Puchert und Brunhilde Sommer die Ausstellung.

Vierzig Gäste waren der Einladung zur Vernissage mit Sektempfang und kleinem Buffet gefolgt, um die mehr als fünfzig Stillleben, Landschaftsbilder, Tierstudien, Portraits und abstrakten Bilder in Augenschein zu nehmen. Schon auf dem Weg zum Helene-Schweitzer-Zentrum zogen die Kunstwerke in den Panoramafenstern des Nachbarschaftszentrums die neugierigen Blicke der Passanten auf sich und gaben bereits im Vorhinein einen ersten vielversprechenden Eindruck.

„Man schaut plötzlich wieder mit ganz wachen Augen auf die Wände hier“, sagte Bewohnerin Bärbel Baginski. In einem Rundgang mit interessanten Erläuterungen zu den einzelnen Werken wurde sie gemeinsam mit den weiteren Gästen von den Künstlerinnen durch die Räume der Einrichtung geführt, die mit den Bildern einen ganz neuen Anblick boten.

„Die Vielfalt der Ausstellung begründet sich nicht zuletzt auf die unterschiedlichen Malweisen der einzelnen Frauen“, erklärt Ursula Puchert den Betrachtern und beschreibt, dass sie sich gerne mit verschiedenen Techniken wie zum Beispiel Pastellkreiden, Acryl- oder Ölfarben künstlerisch ausdrücke und sich beim Malen oft von selbstgefertigten Reisefotos inspirieren lasse. „Ich mag es, wenn die Farben ineinander fließen“, schwärmt Maria Krautheim als sie zu den Aquarellen, die sie präsentiert, Stellung nahm.

Anja Maluck (links) und Karola Schmidt bewundern das Gemälde „Weide im Winter“ von Ursula Puchert, die bei diesem Kunstwerk in Acryfarben auf Leinwand gemalt hat. Foto: Maya Mangiacapra

Brunhilde Sommer zeigt beeindruckende Gemälde und Collagen in Acryl auf Leinwand und kündigt an, dass sie gemeinsam mit ihren beiden Künstlerkolleginnen neben der Vernissage weitere besondere Aktionen im Rahmen der Ausstellung geplant habe. So werde es für die Bewohner des Helene-Schweitzer-Hauses an vier Samstagen eine kleine Bildbesprechung zu den Werken im jeweiligen Wohnbereich geben. Auf diese Weise könnten auch Senioren, die die Wohnung nicht verlassen können, von der Ausstellung profitieren.

Die Idee, Steinheimer Künstlern einen Platz zu bieten und mit einer Bilderausstellung die Einrichtung für interessierte Gäste zu öffnen, stammt von Einrichtungsleiterin Beatrice Schefe. Das Ziel dahinter sei, eine zusätzliche Begegnungsmöglichkeit zwischen Menschen, die im Helene-Schweitzer-Zentrum leben, und den Bürgern der Stadt zu schaffen. Die Ausstellung wird noch bis zum 8. Januar im Nachbarschaftszentrum zu sehen sein.