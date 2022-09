Zirkus Kumpulus begeistert in der Stadthalle Steinheim

Welch großer Schreck! Das Handy ist weg – offenbar geklaut. In diesen kleinen Kriminalfall haben die 19 Spielerinnen und Spieler des Zirkus Kumpulus die 90-minütige Aufführung in der Steinheimer Stadthalle eingebettet.

Der Kinder- und Jugendzirkus der Emmerstadt feiert in diesem Jahr sein zwanzigjähriges Bestehen. Neele, Lisa und Marie begeben sich auf die spannende Suche nach dem verschwundenen Handy. „Hereinspaziert in den Zirkus“ heißt es in der Stadthalle zu der Aufführung, die 250 Besucher spendeten immer wieder herzlichen Szenenapplaus. Die Jugendlichen brannten mit originellen Einfällen ein Feuerwerk an Zirkusatmosphäre ab und tauchten mit ihren Kunststücken in eine abenteuerliche Zirkuswelt ein.