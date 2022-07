Zukunft der Steinheimer Annenhofklinik gesichert

Steinheim/Bad Lippspringe

Es geht weiter für zur Zeit 42 Mitarbeiter und bis zu 50 Patienten. Die Annenhofklinik in Steinheim, die sich um Drogenabhängige, die oft gleichzeitig eine psychiatrische Erkrankung haben, kümmert, war durch die Corona-Pandemie in Schieflage geraten. Im Februar musste ein Insolvenzverfahren eingeleitet werden. Hieraus wurde dann im Mai die Kooperation mit dem Medizinischen Zentrum für Gesundheit (MZG) aus Bad Lippspringe entwickelt. Zum 1. Juli übernimmt das MZG – mit 1200 Mitarbeitern, darunter allein 200 Auszubildende, größter Arbeitgeber in Bad Lippspringe – nun die Annenhofklinik an der Schiederstraße.

Von Ralf Brakemeier