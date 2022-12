Zusatztermine für Blaue Tonne in Steinheim

Mit dem Jahreswechsel wird es im Stadtgebiet Steinheim auch einen Wechsel der Abfallentsorger geben. Bei der Papierabfuhr ändern sich damit sowohl die Abfuhrtage als auch die Tour-Gebiete. Um den zeitlichen Abstand zwischen der letzten Leerung im Dezember und der ersten Leerung im Januar zu verkürzen, werden deshalb in der Kernstadt Steinheim, in Hagedorn und in Rolfzen einmalige Sonderleerungstermine angeboten.

Diese finden vom 20. bis 23. Dezember statt, und sind auch in der Abfall-App des Kreises Höxter zu finden. „Für alle übrigen Papier-Touren im Stadtgebiet Steinheim gilt, dass eventuelle Mehrmengen bei der ersten Abfuhr im Januar mitgesammelt werden sollen. Altpapier, das in angemessener Menge neben dem Altpapierbehälter bereitgestellt wird, wird dann mitgenommen“, sagt Nicolas Witschorek von der Abteilung Umweltschutz und Abfallwirtschaft des Kreises Höxter. Um auch die Termine der Sonderleerungen im Blick zu haben, empfiehlt der Abfall-Service des Kreises Höxter seine praktische Abfall-App, die kostenlos auf das Smartphone geladen werden kann.

„Die Bürgerinnen und Bürger können ihre jeweilige Straße angeben und dann unter anderem alle Leerungstermine per Push-Nachricht erhalten. Auch wenn sich kurzfristige Änderungen in den Abfuhren ergeben – etwa aufgrund von schlechter Witterung – wird dies dort bekannt gegeben. Zudem finden sich in der App viele weitere Tipps und Informationen rund um das Thema Abfallentsorgung und -vermeidung“, erklärt Nicolas Witschorek.

Die Termine der Sonderleerungen der Papiertonnen im Stadtgebiet Steinheim:

• Sonderleerung der Papiertonnen am 20. Dezember: Agnes-Miegel-Weg, Annette-vDrosteHülsh.Str., Arminiusstr., Bachstr., Beethovenstr., Beller Str., Billerbecker Str., Bornebrucher Weg, Brucknerstr., Cheruskerstr., Eichendorffstr., Feldstr., Frankenstr., Freiligrathstr., Friedrich-Wilh.-Web.-Str., Gertrud-von-Le Fort-Weg, Goethestr., Gymnasium, Ina-Seidel-Weg, Jahnstr., Jüttenplatz, Kilianstr., Königsberger Str., Mozartstr., Nelly-Sachs-Weg, Ostpreußenstr., Peter-Hille-Str., Pommersche Str., Querstr., Sachsenstr., Schillerstr., Schlesische Str., Stettiner Str., Wetigaustr., Widukindweg

• Sonderleerung der Papiertonnen am 21. Dezember: Alte Friedhofstr., Am Güterbahnhof, Am Silberberg, Anton-Spilker-Str., Bahnhofsallee, Bahnhofstr., Beinegärten, Buchentalsweg, Detmolder Str., Eichenstr., Emmerstr., Friedrich-Otto- meyer-Str., Gartenstr., Grandweg, Heubachstr., Hinter der Mauer, Hollentalstr., Hospitalstr., Höxterstr., Im Altenhagen, Im Lütken Felde, Im Ort, Im Teichwasser, Kirchplatz, Kirchweg, Marktstr., Nieheimer Str., Petersilienstr., Pohlhof, Pyrmonter Str., Raiffeisenstr., Rochusstr., Rosentalstr., Schiederstr., Schulstr., Schützenplatzallee, Sedanstr., Teichweg, Wallstr..

• Sonderleerung der Papiertonnen am 22. Dezember: Ahornweg, Am Hanekenberg, Am Kuhkamp, Am Schorrberg, Am Ziegenberg, An den Emmerkämpen, An der Fillerkuhle, An der Uhlenmersch, Anthurienstr., Anton-Becker-Str., August-v.-Haxthausen-Str., Bergkampsweg, Bergstr., Blumenstr., Buchenstr., Burholzweg, Chemical Check Platz, Erlenweg, Finkenstr., Fliederstr., Flurstr., Friedenstr., Hermann-Tuleke-Str., Im Mittleren Hollental, Im Renneborn, Josef-Menze-Str., Kastanienweg, Kettelerstr., Kläranlage Steinheim, Kolpingstr., Lilienstr., Lipper Tor, Neue Str., Oberer Wiesenweg, Papiermühlenweg, Quellenweg, Reiner-Reineccius-Str., Rektor-Rose-Weg, Rotdornweg, Tulpenstr., Ulmenweg, Unterer Wiesenweg, Von-Bodelschwingh-Str., Waldstr., Weißdornweg, Wöbbeler Str..

• Sonderleerung der Papiertonnen am 23. Dezember: Hagedorn, Rolfzen, Am Blumengraben, Am Oppersiek, Am Piepenbrink, Amselweg, Auf dem Zachel, Hagedorner Str., Lindenfeld, Lother Höhe, Lother Str., Rolfzener Str., Steinwarts Feld, Wiechersweg.