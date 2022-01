Sternsinger bringen den Segen

Insgesamt zehn Mädchen und Jungen aus der Katholischen Kirchengemeinde in Borgentreich-Körbecke haben am vergangenen Wochenende an der diesjährigen Sternsingeraktion teilgenommen.

Die Sternsinger haben in Körbecke die Segenstüten in die Briefkästen der Gemeindemitglieder verteilt.

Sie haben mit ihrem Engagement das Hilfsprojekt „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ unterstützt. Nach dem Aussendungsgottesdienst am Freitagabend machten sich die Sternsinger am Samstagmorgen auf den Weg durch die Ortschaft und verteilten die Segenstüten in die Briefkästen der Gemeindemitglieder.

Für zwei Stunden war am Sonntagnachmittag zudem noch eine Sternsinger-Haltestelle in der Körbecker Kirche St. Blasius eingerichtet worden. Trotz des nicht so schönen Wetters an diesem Tag waren viele Menschen gekommen. Sie legten ihre Spenden direkt bei den Sternsingern in den dafür vorgesehenen Korb.

Alle haben sich bei den Sternsingern für die schöne Aktion bedankt und auch die neuen Gewänder fanden guten Zuspruch in der Kirchengemeinde.