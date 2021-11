Die CDU-Ratsfraktion setzt sich für die Errichtung einer zeitgemäßen und behindertengerechten öffentlichen WC-Anlage in der Warburger Altstadt ein.

In einem Antrag an den Bezirksausschuss, der Montag, 29. November, ab 18 Uhr in der Stadthalle tagt, schlägt die CDU als zen­tralen Ort für das Stille Örtchen das Umfeld des Kälken vor.