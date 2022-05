Störfall bei Brauns-Heitmann in Warburg: Fabrikgebäude evakuiert

Warburg

Störfall beim Warburger Chemie- und Handelsunternehmen Brauns-Heitmann: In einer Produktionslinie, in der der bekannte Entfärber der Firma hergestellt wird, ist es am Mittwochmorgen gegen 8.45 Uhr zu einer starken Hitze- und Rauchentwicklung gekommen. Die Feuerwehr rückte an. Verletzt wurde niemand.

Von Jürgen Vahle