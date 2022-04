So schnell ist es noch nie gegangen: Nach nur drei Tagen waren im vergangenen Jahr alle 4500 Adventskalender des Lions-Clubs Höxter-Corvey vergriffen. Zum elften Mal hatte der Club die beliebten Kalender verkauft. Der Reinerlös – stolze 12.000 Euro – war wie immer für den guten Zweck in der Region bestimmt.

Bedacht haben die Lions in diesem Jahr den AWO-Kreisverband Höxter, den Caritasverband für den Kreis Höxter, den Kinderschutzbund Höxter, das Projekt Begegnung mit Sitz in Boffzen, den Höxter Tisch und den Beverunger Tisch. Präsident Stefan Fellmann übergab die Spenden jetzt an die sechs Organisationen. „Sie alle sind wichtige und zwingend notwendige Stützen der sozialen Gemeinschaft in unserer wunderschönen Region Höxter-Corvey“, betonte er.

Zu den Satzungszwecken als Lions gehöre es, das Gemeinwohl zu fördern und hierbei besonders die Jugend- und Seniorenhilfe sowie Erziehung und Berufsbildung zu fördern. Auch dem Thema Völkerverständigung, was die Menschen derzeit täglich wegen des schrecklichen Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine beschäftige, „widmen sich die hiesigen Lions-Mitglieder“, informierte Stefan Fellmann. „Das geschieht insbesondere über die zentrale ‚Lions Deutschland Stiftung‘, die hier mit bewährten Partnern der Lions-Nothilfe zusammenarbeitet“, erläuterte er. „Vom Lions-Club Höxter-Corvey wurden hierfür vor kurzem 5000 Euro gespendet.“

Verbunden mit dem Dank für ihre so wichtige Arbeit übergab Stefan Fellmann nun im Beisein von Vize-Präsident Jörg Albers, Past-Präsident Klaus Maas, Schatzmeister Michael Meier und dem Presse-Beauftragten Dardo Franke die in Einzelspenden aufgeteilten 12.000 Euro an Sabine Heikenfeld (Vorstandsvorsitzende des AWO-Kreisverbandes), Steffani Schröder-Czornik (Ärztin und Leiterin des Caritas-Beratungszentrums in Brakel), Ines Wiesner-Bender (Schriftführerin des Kinderschutzbundes), Robert Hartmann (Geschäftsführer des Projekts Begegnung), Gabriela Stiewe (Vorsitzende des Höxter-Tisches) und Gisela Koch (Beverunger Tisch). Ihren Dank richteten die Lions auch an all ihre Partner, die sich sehr großzügig durch Sach- und Geldspenden an der Adventskalender-Aktion beteiligt hatten.

Benefizkonzert im Mai

Der Präsident und sein Vorstandsteam nutzten bei der Spendenübergabe die Gelegenheit für einen Hinweis auf ein bevorstehendes Event: Am Freitag, 6. Mai, veranstaltet der Lions-Club sein nunmehr 29. Benefizkonzert. Treffpunkt ist die Aula des Berufskollegs Kreis Höxter, Standort Höxter, um 19.30 Uhr.