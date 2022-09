Tankstelle der Zukunft in Bad Driburg

Bad Driburg

An der Brakeler Straße in Bad Driburg soll auf einem Grundstück neben „Zweirad24“ eine Tankstelle der Zukunft entstehen. Das ist eine Tankstelle, an der Elektro-Autos innerhalb kürzester Zeit aufgeladen werden können. Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und -entwicklung hat jetzt beschlossen, das Grundstück langfristig für den Betrieb einer sogenannten HPC-Schnellladeinfrastruktur freizugeben.