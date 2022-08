Taschenbörse vor besonderer Kulisse in Höxter

Shoppen und mit dem Schnäppchen-Einkauf Gutes tun: Dazu bietet der Zonta-Club Höxter am letzten September-Wochenende eine gute Gelegenheit. Die Second-Hand-Taschenbörse für den guten Zweck erlebt nach vier großartigen Erfolgen ihre fünfte Auflage. Außergewöhnliche Kulisse für das Taschenparadies ist wie im Vorjahr die Marienkirche in Höxters Innenstadt. Sie öffnet am Samstag, 24., und Sonntag, 25. September, die Türen.

Mit der Taschenbörse landete der Zonta-Club auf Anhieb einen Volltreffer. „Wir waren überrascht über die große Resonanz“, erinnert sich Präsidentin Dr. Elisabeth Klemm an die Premiere.

Von Frauen für Frauen

Durchweg groß war nicht nur das Interesse der Kundinnen und Kunden. Auch die Aufrufe, für die Börse gut erhaltene Taschen zu spenden, fiel immer auf fruchtbaren Boden. Von Frauen für Frauen: Dank der hohen Spendenbereitschaft im gesamten Kreisgebiet konnte der Zonta-Club bei seinen Börsen stets ein vielseitiges Angebot für jeden Anlass präsentieren.

So wird es auch jetzt wieder sein. Umhängetaschen, Weekender, Reisetaschen, Clutches, Aktentaschen, Herrentaschen, Portemonnaies, Kulturtaschen, Rucksäcke, Messenger-Bags – in der Marienkirche gibt es eine große Auswahl. Der große Kirchenraum ist eine reizvolle Kulisse und bietet viel Platz für das riesige Taschenangebot.

Taschenspenden gesucht

„Wir nehmen sehr gerne noch Taschenspenden entgegen“, ermutigt Barbara Fien, Leiterin des Taschen-Arbeitskreises im Zonta-Club, die Frauen dazu, noch schnell ihre Schränke zu durchforsten. Bis Mitte September können die Taschenspenden an mehreren Sammelstellen im Kreis Höxter abgegeben werden: in Bad Driburg in der Apotheke Am Alten Markt, Lange Straße 75, in Beverungen bei „Frischemeyer – Die Blumenbinderei“, Industriestraße 15, in Brakel in der Rosenapotheke, Nieheimer Straße 10, in Boffzen in der Weserapotheke, Untere Dorfstraße 32a, in Höxter bei Provinzial Birgit Bitterberg, Corbiestraße 32, im Kosmetikinstitut Marianne Fien, Bachstraße 1, und bei Kathrin Frischemeyer Floristik Nicolaistraße 8, in Holzminden beim Stadtmarketing, Markt 2, in Nieheim im Blumenhaus Drewes, Schäferstraße 27, und in Steinheim bei der Buchhandlung Wedegärtner, Marktstraße 23. „Wir danken den Annahmestellen für ihre Bereitschaft, Taschen entgegen zu nehmen“, betonen Präsidentin Dr. Elisabeth Klemm und Arbeitskreis-Leiterin Barbara Fien.

Zeitgleich Markttage

Die Börse selbst öffnet dann am Samstag, 24. September, von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag, 25. September, von 11 bis 18 Uhr die Türen. Wer etwas Zeit mitbringt, kann gegen eine kleine Spende einen Kaffee trinken. Dieses Angebot rundet das besondere Einkaufserlebnis ab. „Die 'Höxteraner Markttage' der Werbegemeinschaft, die am Freitag und Samstag stattfinden, sind eine gute Gelegenheit, in die Innenstadt zu kommen und auch in der Marienkirche vorbeizuschauen“, regen die Zonta-Frauen an.

Voller Tatendrang und Vorfreude stehen sie in den Startlöchern für die Vorbereitungen. Der Evangelischen Kirchengemeinde dankt der Club dafür, dass sie die Marienkirche für diese Benefiz-Initiative zur Verfügung stellt.

Erlös wird gespendet

Der Komplett-Erlös ist wie im vergangenen Jahr für das Frauen- und Kinderschutzhaus im Kreis Höxter und „Medica Mondiale“ bestimmt. Diese Organisation hilft und unterstützt Frauen und Mädchen in Kriegs- und Krisengebieten, die sexualisierte Gewalt erfahren haben