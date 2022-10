Taxipreise im Kreis Höxter sollen deutlich steigen

Die Preissteigerung entspricht dem Vorschlag des Verbandes des privaten gewerblichen Straßenpersonennahverkehrs NRW und soll nach einer vereinfachten Rechnung bei 1,30 bis 3,80 Euro Taggebühr für Kurzstrecken bis sechs Kilometern liegen. Wer einen Kilometer Taxi fährt, soll demnächst sieben Euro statt 5,70 Euro zahlen. Bei zehn Kilometern sind es 5,80 Euro mehr. Der Fahrgast zahlt, wenn die Gremien zustimmen, 31,30 statt 25,50 Euro.

Grundgebühr und Kilometerpreis

Die Taxipreise setzen sich aus der Grundgebühr und dem Kilometerpreis zusammen. Letzterer steigt nach dem Verwaltungsvorschlag bei Tagesfahrten ins nähere Umland auf 2,70 pro Kilometer sowie bei Nacht-, Sonn- und Feiertagsfahrten auf 2,80. Das sind jeweils 50 Cent mehr als jetzt. Der Grundpreis soll von 3,50 auf 4,30 Euro wachsen sowie nachts und an Sonn- und Feiertagen von vier auf fünf Euro.

Daraus ergibt sich bei einer Fünf-Kilometer-Tagfahrt ein Kostenbetrag von 4,30 plus 13,50, also 17,80 Euro. Dem stehen heute noch 14,50 gegenüber. Die 20-Euro-Grenze wird bei sechs Kilometern (20,50 statt bisher 16,70) überschritten. In diesen Rechnungen sind zusätzliche Faktoren wie Anfahrt, Wartezeit oder Großraumtaxi-Zuschlag nicht enthalten. Für den Zusatzfaktor Anfahrt soll die Kilometer-Gebühr ebenfalls steigen: am Tage von 1,15 auf 1,45 Euro sowie in der Nacht und an Sonn- und Feiertagen von 1,20 auf 1,50. Wartezeiten sollen 41 statt 33 Euro pro Stunde kosten. Der Großraumtaxi-Zuschlag beläuft sich bei der Planung auf sechs statt bisher fünf Euro.

Mehrzahl der Unternehmer für Verbandsvorschlag

In einem ersten Schritt sind, so Kreisdirektor Klaus Schumacher in der Sitzungsvorlage für den Kreis- und Finanzausschuss und den Kreistag, die Taxiunternehmen zu dem Verbandsvorschlag gehört worden. Dies sind elf Betriebe mit insgesamt 47 zugelassenen Taxen. Zur Abwägung des Risikos sinkender Aufträge bei steigenden Tarifen ist den Unternehmen ein etwas moderaterer Alternativvorschlag unterbreitet worden. „Die Mehrzahl der Taxiunternehmen – nach Lizenzen ausgewertet 74 Prozent – sprach sich daraufhin für den Verbandsvorschlag aus“, so Klaus Schumacher. In einem zweiten Schritt wurden Städte und Verbände gefragt, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Zwei Kommunen äußern Bedenken

Nur zwei Kommunen hätten Bedenken geäußert. „Die Stadt Brakel weist auf die Auswirkungen auf die Bevölkerung und das damit verbundene Fahrverhalten hin, die Stadt Beverungen auf zurzeit noch günstigere Tarife der angrenzenden niedersächsischen Kreise und die dadurch entstehende Konkurrenzsituation. Aber auch für Niedersachsen werden in 2022/2023 noch Tarifanpassungen für wahrscheinlich gehalten.“

In anderen Kreisen in OWL seien Erhöhungen überwiegend schon realisiert worden. Die für den Kreis Höxter vorgeschlagenen Anhebungen seien vergleichbar mit den vollzogenen Anhebungen in OWL, auch wenn hier die Tarife für Grundgebühr und die Kilometer-Gebühr variieren. Nur der Kreis Paderborn liege zurzeit bei der Grundgebühr geringfügig niedriger. Anliegen sei, die Wirtschaftlichkeit der Unternehmen zu gewährleisten. Sie seien wichtige Dienstleister. Der Kreis- und Finanzausschuss berät am 3. und der Kreistag am 8. November über die Taxitarife.