Telefonbetrüger im Kreis Höxter geben sich als Polizisten aus

Die Masche ist ein alter Hut: Mal sind es Schockanrufe, dann gaukeln die Ganoven Einbruchsgefahren vor, um an das Geld anderer Leute zu kommen. Im Augenblick ist letzteres aktuell. Allein an diesem Mittwoch (18. Januar) haben sich mehrere Bürgerinnen und Bürger bei der Polizei gemeldet, um einen Telefonbetrug anzuzeigen. Die Anrufe sind von Höxter bis Neuenheerse überall im Kreisgebiet eingegangen.

Am Apparat war ein Mann, der vorgab, bei der Polizei zu sein. Er fragte nach Geld und Wertgegenständen und bot an, diese in Verwahrung zu nehmen, weil in dem Wohngebiet zurzeit viel eingebrochen werde. Polizeisprecher Jörg Niggemann mahnt zu besonderer Vorsicht. Denn der aktuelle Telefonbetrüger arbeite mit einer Rufnummer, die der Telefonnummer der echten Bad Driburger Polizeiwache ähnelt. Diese taucht auf den Displays der Angerufenen auf und lässt sie glauben, dass die Polizei aus der Kurstadt sich meldet.

„Legen Sie sofort auf“

„Wir als Polizei würden nie nach Bargeld und Wertgegenständen fragen“, unterstreicht Jörg Niggemann. Deshalb rät er, das Gespräch in dem Fall umgehend abzubrechen. „Das ist nicht unhöflich, sondern sicher. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Legen Sie sofort auf.“

Im Schilde führen die Telefonbetrüger folgendes: Sie machen den Bürgern, vorzugsweise Senioren, Angst, indem sie behaupten, dass in der Gegend Einbrecher auf Beutezug sind und ihr Haus womöglich als nächstes ausgeraubt wird. Daher bieten sie an, zur Sicherheit Geld und Wertsachen für die Gesprächspartner in Verwahrung zu nehmen. Auch das würde die richtige Polizei nie tun.

Denen, die auf die Masche hereinfallen, raten die falschen Polizisten dann im weiteren Gesprächsverlauf, das Geld und die Wertgegenstände vor die Tür zu legen. Sie würden es dann, diskret und nicht in Uniform, abholen. Häufig melden sich dreisten Betrüger dann nochmal bei ihren Opfern und erzählen ihnen, dass sie das Geld geholt haben und es nun in Sicherheit sei.

Dazu ist es, wie es aussieht, aktuell nicht gekommen: „Zum Glück ist uns keine solche Geldübergabe bekannt“, berichtet Jörg Niggemann. Er rät dringend zur Vorsicht und richtet auch einen Appell an Angehörige, Freunde und Nachbarn. „Warnen Sie Senioren in Ihrem Umfeld vor.“

Menschen vorgewarnt

Weil immer wieder Betrüger mit Schockanrufen oder als falsche Polizisten ihr telefonisches Unwesen treiben, sind die Menschen im Kreis Höxter durch die wiederkehrende Aufklärungsarbeit der Polizei vorgewarnt. Trotzdem sei es, wenn wieder eine Welle kommt, sinnvoll, erneut zu informieren und die Bürgerinnen und Bürger zu sensibilisieren. Denn in Einzelfällen ließen sich Menschen doch von den Anrufern unter Druck setzen. Nicht selten erbeuten Telefonbetrüger Summen im fünfstelligen Bereich. Da jetzt auch noch die angezeigte Rufnummer der Nummer der Bad Driburger Wache ähnelt, wiederholt die Polizei ihren Aufruf nachdrücklich.