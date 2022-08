Theke aus Höxter erzählt Kneipengeschichte(n)

Fast 40 Jahre stand sie einsam und verlassen im alten Schankraum, jetzt fließt wieder Bier aus ihrem Zapfhahn: Die Theke der 1983 geschlossenen Höxteraner Altstadt-Kneipe „Malepartus“ ist aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Ein Team des Vereins „Nieheimer Bürgerbrauzunft“ hat sie in einem arbeitsreichen Kraftakt im Haus Wegetalstraße 4 abgebaut und in die Weberstadt mitgenommen. Von den Ehrenamtlichen mit Herz und Geschick restauriert, ist der Tresen ihr ganzer Stolz und viel beachteter Mittelpunkt der neuen Kneipenkultur-Ecke im Biermuseum.

„Es war ein Glück, eine solche Theke gefunden haben“, strahlt Brauzunft-Vorsitzender Jan-Henrik Baum. Die im Original erhaltenen Details faszinieren ihn und seine Mitstreiter immer wieder, wenn sie sich hinter den aus Höxter importierten Tresen stellen. Das fängt beim Flaschenöffner an der Schranktür, in dem die Kronkorken gleich verschwinden, an und hört beim Schnapsfach, das manche „Doppelkorn“-Flasche kühl hielt, noch nicht auf. Die Zapfsäule, in die früher Eis gefüllt wurde, stammt ebenfalls aus der Anfangszeit der 1961 eröffneten klassischen Kiez-Kneipe.