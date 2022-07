Thermenhotel in Bad Driburg  europaweit ausgeschrieben

100.000 Gäste pro Jahr besuchen die Driburg Therme am Rande der Stadt. Um diese Zahl zu steigern und neue Gästepotenziale für die Therme zu erschließen, hat sich die Stadt Bad Driburg dazu entschlossen, einen Investor und Betreiber für ein noch zu erbauendes Thermenhotel direkt neben der Therme zu suchen.

Besser wäre, einen Investor und Betreiber für Therme und Thermenhotel zu suchen. Dazu wurde nun eine europaweite Ausschreibung gestartet. Bis Ende September können Investoren, Hotel- und Thermenbetreiber ihr Interesse bekunden und ihre fachliche und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nachweisen. Danach startet dann das inhaltliche Konzeptvergabeverfahren.

80 bis 100 Zimmereinheiten möglich

„Eine von uns beauftragte Analyse ergab für Bad Driburg mittelfristig Potenzial für einen weiteren Beherbergungsbetrieb mit einer Größe von 80 bis 100 Zimmereinheiten im gehobenen Segment in Kombination mit Spa- und Wellnesseinrichtungen“, erläutert Bürgermeister Burkhard Deppe. Das Hotelkonzept des neuen Thermenhotels müsse zu den Zielgruppen, Themen und touristischen Angeboten Bad Driburgs und der Region passen. „Wir sind sehr gespannt darauf, welche Konzepte vorgelegt werden und sind fest davon überzeugt, dass das neue Thermenhotel Bad Driburg weiter bereichern und für Gäste attraktivieren wird.“

Generell sei in der Hotellerie ein Trend zur Spezialisierung feststellbar. „Wurden in der Vergangenheit ausschließlich Vollhotels gebaut, die sämtliche Marktsegmente ansprachen und nur mit hohem Personalaufwand zu betreiben waren, findet heute neben einer klaren Segmentierung hinsichtlich der Qualität auch eine Spezialisierung bezüglich der anzusprechenden Zielgruppen statt“, so Michael Scholle, 1. Beigeordneter der Stadt.

Deshalb ist der Plan, für das Thermenhotel eine Kombination mit dem Angebot der Therme als Ausrichtung des Beherbergungsbetriebs in Richtung Wellness und Spa zu kreieren. Daraus ergeben sich umgekehrt auch Synergien und neues Gästepotenzial für die Therme selbst.

Auch für Wanderer und Sportler interessant

Die bisherigen Zielgruppen der Driburg Therme – Erwachsene, Ruhe und Entspannung- Suchende, Gesundheitsbewusste – passen sehr gut zu einem Hotelbetrieb im gehobenen Segment. Als zukünftige ergänzende Zielgruppen könnten Wanderer oder Sportler mit Interesse an Angeboten wie Yoga und Meditation angesprochen werden.

Bestenfalls lässt sich der Hotelbetrieb in die angrenzend schon vorhandenen Sport- und Gesundheitsangebote der Golfanlage und der Rehabilitationskliniken einbinden. Hier wird die Zukunft zeigen, welche kreative Konzepte eingereicht werden.