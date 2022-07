Tipps und Informationen aus Bad Driburg

Weiterhin gibt es am Ende des Heftes Gutscheine für Ermäßigungen bei verschiedenen Anbietern aus Handel und Gastronomie, die Bad Driburgs Gäste gegen Vorlage ihrer Kurkarte erhalten. Neu in dem Journal sind viele Hintergrundinformationen und Tipps von Einheimischen, die als Interview oder Reportage Lust machen sollen, Bad Driburg und die Region zu entdecken.

„Es sind die Menschen, die Bad Driburg einen ganz persönlichen Charme geben, deshalb zeigen wir im neuen Journal viele Gesichter, die mit bestimmten Themen eng verbunden sind“, erzählt Daniel Winkler, Geschäftsführer der Bad Driburger Touristik GmbH.

Antworten auf Fragen

Dabei findet man im Journal Antworten auf Fragen, die seitens der Gäste immer wieder gestellt werden. So wird beispielsweise über die Schröder-Stiftung informiert, ein Künstler vorgestellt, der in Bad Driburg noch mit Glas arbeitet und das Kurorchester interviewt, dass täglich im Gräflichen Park für wunderschöne Klänge sorgt. Auch für die Touristik sei es sehr interessant, hinter die Kulissen zu schauen und die Themen nicht nur sachlich darzustellen, sondern über die Menschen zu berichten, die oftmals auch direkte Berührungspunkte mit unseren Gästen haben.

Deshalb werden in jeder neuen Ausgabe des Journals, das in Zukunft immer im Frühjahr zum Beginn der Saison erscheinen soll, andere Themen und Menschen mit ihren Geschichten vorgestellt, erklärt Katja Busch, die sich von der Touristik GmbH für dieses Projekt verantwortlich zeigt.

Anregungen werden gerne aufgenommen

„Wir nehmen auch gern Anregungen auf, was aus Sicht der Leser einmal hinterleuchtet und vorgestellt werden sollte“, ergänzt Busch weiter. Das Bad Driburg Journal wird an die Kliniken und Hotels verteilt, liegt an öffentlichen Stellen wie der Tourist-Information aus und wird auf Anfrage auch außerhalb Bad Driburgs verschickt. Weiterhin steht es auf der Internetseite www.bad-driburg.com zum Downloaden bereit.