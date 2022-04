Tobias Mettig neuer Oberst in Willebadessen

Tobias Mettig zeigt stolz seine neue Uniform. Als neuer Oberst steht er nun den St.-Johannes-Schützen in Willebadessen vor.

Nach seinem Abitur am Gymnasium St. Kaspar im Jahr 2019 entschied sich Mettig für die Offizierslaufbahn in der Bundeswehr. Deswegen studiert er gerade Wirtschaftsingenieurwesen in Hamburg. „Durch mein Amt habe ich jetzt zumindest einen Grund mehr, nach Hause zu kommen“, sagt er und lacht.