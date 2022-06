30-Jähriger stirbt in Niesen nach Sturz in den Pool

Willebadessen-Niesen

Ein tragischer Unfall hat sich im Rahmen des Schützenfestes in Niesen ereignet. Ein 30-Jähriger aus Peckelsheim ist am Freitag nach einem Sturz in einen Pool so schwer verletzt worden, dass er einen Tag später im Krankenhaus verstorben ist. Der Schützenverein ist tief betroffen.

Von Silvia Schonheim